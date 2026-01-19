Il candidato dei socialisti vodesi Roger Nordmann Keystone

Roger Nordmann (PS) ha lanciato ufficialmente oggi la sua campagna per l'elezione suppletiva al Consiglio di Stato vodese dell'8 marzo. Punta sul tema del «ripristino del bene comune» per conquistare il seggio lasciato vacante dalla collega socialista Rebecca Ruiz.

Keystone-SDA SDA

«Attualmente, il Canton Vaud sta affrontando una quadrupla crisi: istituzionale, finanziaria, di fiducia e dovuta alla mancanza di prospettive future», ha affermato l'ex consigliere nazionale davanti ai media a Losanna. La sua soluzione consiste nel «rimettere in primo piano l'interesse generale».

Il socialista ha criticato le disfunzioni che attualmente affliggono il governo cantonale a maggioranza di destra. «Il Consiglio di Stato non deve più essere un luogo di produzione di crisi», ha dichiarato, riferendosi in particolare al caso Dittli. «Il Canton Vaud deve ritrovare il suo equilibrio e una certa leadership».

In quest'ottica, l'ex peso massimo del Parlamento federale e specialista in questioni energetiche intende «ristabilire il dialogo» tra i partiti e ritrovare la «cultura del compromesso». Il socialista ha fatto riferimento implicito al «compromesso dinamico», caro agli ex consiglieri di Stato, ora «senatori», Pierre-Yves Maillard (PS) e Pascal Broulis (PLR).

Per ristabilire l'equilibrio finanziario, Nordmann punta sul controllo dei costi sanitari e sul rifiuto dell'iniziativa fiscale del 12%. «Con tutte le riduzioni fiscali introdotte dal Cantone dal 2017, ogni anno mancano alle casse ben 550 milioni di franchi. Se l'iniziativa del 12% venisse accettata, questa cifra salirebbe a 800 milioni», ha aggiunto.

In vista dell'8 marzo, la candidatura di Nordmann ha ricevuto il sostegno dei Verdi. Oltre al socialista, altri due candidati sono in lizza per il seggio lasciato vacante da Ruiz. Si tratta della consigliera comunale di Losanna Agathe Raboud Sidorenko (Ensemble à gauche) e del deputato dell'UDC ed ex presidente del Gran Consiglio Jean-François Thuillard. Quest'ultimo è il candidato ufficiale dell'Alleanza vodese e beneficia quindi del sostegno del PLR e del Centro. I Verdi liberali hanno invece rinunciato a presentare candidati e non daranno indicazioni di voto.

La consigliera di Stato socialista Ruiz aveva annunciato le sue dimissioni il 26 novembre scorso. La responsabile del Dipartimento della sanità e dell'azione sociale vodese, 43 anni, aveva invocato motivi di salute, affermando di «non essere più in grado di lavorare 60 ore alla settimana».