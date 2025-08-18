  1. Clienti privati
Criminalità Tentano di svaligiare un negozio di armi a Yverdon, arrestati dopo un inseguimento

SDA

18.8.2025 - 20:21

Il colpo è stato sventato dalla polizia vodese.
Il colpo è stato sventato dalla polizia vodese.
Keystone

Tre giovani cittadini francesi hanno tentato di svaligiare un'armeria ieri mattina presto a Yverdon-les-Bains (VD). Sono stati arrestati dopo un inseguimento durante il quale un agente ha sparato contro il loro veicolo. Nessuno è rimasto ferito.

Keystone-SDA

18.08.2025, 20:21

La polizia è stata allertata verso le 4.30, indicano in un comunicato odierno le forze dell'ordine vodesi. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che un pick-up aveva sfondato la vetrina del negozio e che due sospettati stavano cercando di entrare all'interno.

A quel punto, i malviventi sono scappati a bordo del loro mezzo, guidato dal terzo complice. I fuggitivi hanno attraversato la città ad alta velocità, correndo notevoli rischi, viene precisato nella nota.

Giunti alla fine di una strada dotata di un dissuasore retrattile si sono visti costretti a tornare indietro, trovandosi però bloccati da un'auto della polizia.

Il conducente ha quindi provato ad aggirarla, urtando un agente, che ha allora sparato contro gli pneumatici. Il pick-up è riuscito a proseguire per alcuni metri, prima di scontrarsi con un'altra pattuglia.

I tre sospettati sono stati arrestati senza opporre resistenza. Si tratta di tre francesi, di 19, 18 e 17 anni, denunciati al Ministero pubblico e al Tribunale dei minori. Nessuna arma è stata trafugata durante il colpo non andato in porto, si specifica nel comunicato.

