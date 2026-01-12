L'elezione per la successione della consigliera di Stato Rebecca Ruiz, dimessasi per motivi di salute, si terrà l'8 marzo Keystone

Tre candidati si sfideranno l'8 marzo all'elezione suppletiva per il governo vodese. Roger Nordmann (PS), Jean-François Thuillard (UDC) e la rappresentante di Ensemble à gauche Agathe Raboud Sidorenko cercheranno di succedere alla consigliera di Stato Rebecca Ruiz.

Non sono emerse candidature a sorpresa prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste oggi a mezzogiorno, ha indicato la Cancelleria di Stato vodese. Se si renderà necessario un secondo turno, questo si terrà il prossimo 29 marzo.

Essenzialmente, l'elezione assumerà la forma di uno scontro tra sinistra e destra, tra i candidati socialista e UDC. Nordmann, ex peso massimo del Parlamento federale e specialista in questioni energetiche, spera di mantenere il secondo seggio del PS nel governo vodese. Parte favorito nei sondaggi e ha ricevuto il sostegno anche dei Verdi.

Deputato ed ex presidente del Gran Consiglio, il democentrista Thuillard è il suo principale rivale. Questo agricoltore, attualmente sindaco di Froideville (VD), metterà in primo piano le sue origini contadine e la sua esperienza politica locale e cantonale. È sostenuto dal PLR e dal Centro.

Anche la sinistra radicale è ai blocchi di partenza: lancia infatti la consigliera comunale losannese di Ensemble à gauche Sidorenko. I Verdi liberali hanno invece rinunciato a presentare candidati e non daranno indicazioni di voto.

La consigliera di Stato socialista Ruiz aveva annunciato le sue dimissioni il 26 novembre scorso. La responsabile del Dipartimento della sanità e dell'azione sociale vodese, 43 anni, aveva invocato motivi di salute, affermando di «non essere più in grado di lavorare 60 ore alla settimana».