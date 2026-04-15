Ve ne siete accorti? Coop sta dicendo addio a «Qualité & Prix». Ecco cosa cambia

Mentre Migros sfoltisce l'assortimento a marchio proprio, Coop lo amplia. Symbolbild: Keystone

Coop abbandona progressivamente «Qualité & Prix» e introduce una linea a proprio nome. Un cambiamento discreto, ma su larga scala, che riguarda migliaia di prodotti e riflette una strategia diversa da quella di Migros.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Coop sta sostituendo il proprio marchio «Qualité & Prix» con «Coop» senza modificare l'assortimento o i prezzi.

Il passaggio è in corso, in sordina, dal 2024 e si concluderà solo nel 2028, con la graduale sostituzione delle confezioni.

L'obiettivo è creare una struttura di marca più chiara.

Il concorrente Migros ha recentemente cancellato 80 prodotti a marchio proprio. Mostra di più

Coop riorganizza le sue marche interne in modo discreto, ma sistematico. La cooperativa sta progressivamente sostituendo la nota linea «Qualité & Prix» con prodotti etichettati semplicemente «Coop». Lo riportano i quotidiani di «CH Media».

Il cambiamento riguarda migliaia di articoli di uso quotidiano, dagli alimentari ai prodotti per la casa.

Il portavoce dell’azienda, Caspar Frey, conferma: «È così». La marca interna destinata alla fascia di prezzo media è destinata a scomparire.

Per i clienti, però, cambia poco. «Si tratta di un adeguamento del nome, mentre l’assortimento resta invariato». E anche i prezzi rimangono gli stessi.

La transizione ha preso il via all’inizio del 2024 e procede gradualmente, «man mano che si esauriscono le scorte di imballaggi di Qualité & Prix».

Comunicazione ridotta al minimo

Il cambiamento è già visibile sugli scaffali. Alcuni prodotti, come nocciole o zucchero, sono disponibili sia con la vecchia sia con la nuova confezione. Tutte le categorie sono interessate, dalle pizze ai salumi fino alle spazzole per WC.

Sotto la nuova marca «Coop» continueranno inoltre a essere venduti prodotti con label come IP Suisse o Fairtrade Max Havelaar.

Colpisce però la scarsa comunicazione da parte dell’azienda. Secondo Frey, la decisione di procedere con il cambiamento risale già al 2023. L’obiettivo principale è offrire un orientamento più chiaro alla clientela.

Inoltre, il vecchio nome, fortemente associato a una linea economica, rischiava di non essere più al passo con i tempi.

Migros adotta un approccio differente

Diversa la strategia della concorrenza. Migros ha annunciato pubblicamente la soppressione di circa 80 delle sue 250 marche proprie, tra cui «Oh!» e «American Favorites». Anche la nota linea a basso costo M-Budget sarà sensibilmente ridimensionata.

Parallelamente, Migros punta ora maggiormente su una marca propria con il suo stesso nome: «Migros».

Rispetto alla cooperativa concorrente, il ventaglio di marche proprie di Coop appare più contenuto. Tra le più note figurano Halba, Betty Bossi e Jamadu.

«Nel nostro assortimento, prodotti a marchio proprio e prodotti di marca si equivalgono da anni», afferma Frey.

Coop non fornisce cifre precise, ma nel 2019 il direttore generale Philipp Wyss aveva annunciato l’obiettivo di portare la quota delle marche proprie dal 55 al 60%. Da parte sua, Migros dichiara una quota superiore all’80%.

La trasformazione di Coop richiederà ancora tempo: il completamento è previsto per il 2028, anche per evitare lo spreco di materiali di imballaggio.

L'importanza delle marche proprie

Le marche proprie restano un pilastro per i distributori: offrono alternative più economiche ai prodotti di marca e rafforzano il potere negoziale nei confronti dei fornitori.

Allo stesso tempo, Coop e Migros continuano a basarsi su un modello consolidato a tre fasce di prezzo.

Alla base vi è il cosiddetto decoy effect: molti clienti tendono a scegliere l’opzione intermedia, quella che garantisce i margini più elevati per i rivenditori.