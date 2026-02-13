Un veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme lunedì a fine mattinata a Pontresina, sulla strada del Passo del Bernina. Nessuno è rimasto ferito.

Il veicolo ha preso fuoco poco dopo le 11:00 all'altezza della stazione della Ferrovia retica Bernina Suot, viene precisato in una nota della polizia cantonale grigionese.

Il conducente 29enne e la sua passeggera hanno potuto mettersi in salvo e sono stati trasportati all'ospedale di Samedan per accertamenti.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.