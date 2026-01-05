  1. Clienti privati
Per impedire il deflusso Il Consiglio federale blocca gli eventuali averi del presidente venezuelano destituito Maduro

SDA

5.1.2026 - 12:55

Bloccati eventuali averi di Nicolas Maduro in Svizzera
Keystone

Il Consiglio federale ha deciso di bloccare con effetto immediato eventuali averi in Svizzera del presidente venezuelano destituito Nicolas Maduro e di altre persone a lui legate.

Keystone-SDA

05.01.2026, 12:55

05.01.2026, 13:33

Venezuela. Maduro in cella. L'interim alla sua vice Rodriguez, ma Trump la minaccia apertamente

VenezuelaMaduro in cella. L'interim alla sua vice Rodriguez, ma Trump la minaccia apertamente

L'Esecutivo intende in tal modo impedire il deflusso di valori patrimoniali, si legge in una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Nessun membro del Governo venezuelano attualmente in carica è interessato dalla misura, viene precisato, aggiungendo che se futuri procedimenti giudiziari dovessero accertare che i fondi sono di origine illegale, la Svizzera si impegnerà a restituirli alla popolazione venezuelana.

Il blocco va ad aggiungersi alle sanzioni emanate contro il Venezuela in applicazione della legge sugli embarghi, in vigore dal 2018, e riguarda persone finora non oggetto di sanzioni in Svizzera.

Per compiere questo passo – in applicazione della legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP) – non sono determinanti i motivi della perdita del potere né se questa sia avvenuta in modo lecito o in violazione del diritto internazionale, precisa il DFAE.

Venezuela. Gli USA puntano su Rodriguez per la sua gestione dell'industria petrolifera?

VenezuelaGli USA puntano su Rodriguez per la sua gestione dell'industria petrolifera?

Ecco il motivo

Il fattore decisivo è che esiste la possibilità che il Paese d'origine avvii procedure di assistenza giudiziaria in relazione ai valori patrimoniali di provenienza illecita.

Dopo la cattura di Maduro a Caracas da parte delle forze speciali statunitensi e il suo trasferimento negli Stati Uniti, la situazione nel Paese è incerta. Berna ha chiesto una de-escalation, moderazione e il rispetto del diritto internazionale, che prevede il divieto di ricorrere all'uso della forza e il principio del rispetto dell'integrità territoriale.

Ha inoltre offerto ripetutamente i propri buoni uffici a tutte le parti e si è adoperata per trovare una soluzione pacifica, ricorda il DFAE.

Attacco in Venezuela. Trump scopre le carte, punta al greggio e alla fine del regime

Attacco in VenezuelaTrump scopre le carte, punta al greggio e alla fine del regime

