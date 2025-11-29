  1. Clienti privati
Ferrovie 20 anni fa le FFS vietavano le sigarette sui treni, oggi dove si può fumare?

SDA

29.11.2025 - 10:00

L'11 dicembre del 2005, nel primo giorno in cui il fumo fu vietato sui treni delle FFS, una donna fuma su una banchina della stazione di Yverdon (VD) (foto d'arichivio).
Keystone

Vent'anni fa le FFS abolirono gli scompartimenti per fumatori. Oggi il fumo continua a causare occasionalmente fastidio, ma solo sulle banchine dei binari. Le Ferrovie federali non intendono per il momento inasprire le misure.

Keystone-SDA

29.11.2025, 10:00

29.11.2025, 10:14

In realtà, da cinque anni le stazioni ferroviarie svizzere sono praticamente senza fumo. Per permettere ai fumatori di calmare i nervi prima di salire a bordo, sui marciapiedi sono state tuttavia create delle piccole zone dove fumare. Cartelli blu informano sulla presenza di queste aree larghe quattro metri.

Secondo quanto riferito dalle FFS, la maggior parte dei fumatori rispetta il regolamento. Ci sono comunque anche persone che ignorano il divieto di fumare al di fuori delle zone designate. Queste persone vengono richiamate dal personale e allontanate, ma si tratta di casi rari. E non sono previste multe.

Tre o quattro reclami alla settimana

Ogni settimana, tre o quattro persone in tutta la Svizzera lamentano la presenza di fumo sui binari. Non è molto, motivo per cui le FFS non intendono attualmente inasprire le misure. Al momento non sono previsti adeguamenti, hanno fatto sapere su richiesta di Keystone-ATS.

Il fumo era un argomento molto più importante 20 anni fa, quando furono aboliti gli scompartimenti per fumatori. All'epoca molti fumatori si lamentarono e minacciarono addirittura di passare all'auto.

Già allora, molti fumatori preferivano comunque sedersi nello scompartimento per non fumatori, sia perché viaggiavano con persone che non fumavano, ma anche perché il fumo a volte era davvero soffocante. L'utilizzo degli scompartimenti per fumatori era sceso al 25% in quegli anni.

Dopo le proteste iniziali, l'introduzione del divieto è avvenuta senza problemi. Sono state inflitte pochissime multe da 25 franchi. Dopo soli tre o quattro mesi, il divieto di fumare era ormai consolidato. E oggi viene ampiamente rispettato.

