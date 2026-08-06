Per la mamma Malaika è la prima cucciolata.
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Lieto evento allo zoo di Basilea, dove sono nati sei cuccioli di ghepardo, quattro maschi e due femmine. Tutti sono sani e hanno già ricevuto un nome, ha annunciato oggi la struttura.
Per quanto riguarda la scelta dei nomi, il 2026 è l'anno della lettera «X». Pertanto, i sei felini si chiamano Xeros, Xolobeni, Xeric, Ximba, Xhosa e Xenia.
I piccoli sono nati lo scorso 5 di giugno e ora possono essere ammirati nel loro recinto, indica in un comunicato il giardino zoologico renano. A metterli al mondo è stata Malaika, esemplare di quattro anni arrivata da Stoccarda nel 2024, che è così diventata madre per la prima volta.
Il ghepardo, noto per essere l'animale terrestre più veloce al mondo, è inserito nella categoria «vulnerabile» nella Lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), il più ampio database in materia.
Si stima che in natura rimangano meno di 7000 esemplari adulti e che il loro numero sia in continua diminuzione. Nell'ambito di un programma di riproduzione, gli zoo mirano a contribuire al mantenimento a lungo termine di una popolazione in cattività geneticamente sana.