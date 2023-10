Balthasar Glättli segue con preoccupazione l'andamento dello scrutinio. Keystone

Non ci sono scuse: le elezioni sono una batosta per noi. È quanto dichiarato dal presidente dei Verdi, Balthasar Glättli, a Blick TV.

Non possiamo far finta di nulla, ha aggiunto il consigliere nazionale zurighese, che ha espresso preoccupazione per l'avanzata dell'UDC. «È infatti un brutto segno per la protezione del clima, per l'uguaglianza, ma anche per le relazioni in Europa», ha spiegato l'ecologista.

Tutti gli altri partiti devono ora unirsi per trovare una politica che ci permetta di andare avanti verso il futuro e non si preoccupi solo di cercare capri espiatori.

Glättli si è detto comunque fiducioso che i risultati miglioreranno col passare delle ore, «anche se penso che perderemo in ogni caso qualche punto percentuale».

bd, ats