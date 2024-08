I Verdi presenteranno ricorso contro la votazione sull'aumento dell'età pensionabile delle donne a seguito delle errate previsioni finanziarie della Confederazione per l'AVS.

I Verdi presentano ricorso per la votazione sull'età pensionabile delle donne sda

SDA

Lo ha deciso il comitato del partito, ha dichiarato oggi la segretaria generale Rahel Estermann all'agenzia di stampa Keystone-ATS confermando le informazioni fornite dai giornali di Tamedia.

La decisione finale è stata presa oggi, ha aggiunto. Il partito ha tempo fino a venerdì per attivarsi concretamente.

Il ricorso sarà presentato da privati cittadini a nome dei Verdi probabilmente in un cantone della Svizzera francese (Ginevra) e in uno della Svizzera tedesca (Zurigo), ha spiegato Estermann.

Il partito è pronto ad arrivare fino al Tribunale federale.

L'errore è stato rivelato martedì

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha sovrastimato le uscite dell'AVS a partire dal 2019 a causa di due formule errate nel programma di calcolo, si era appreso ieri.

Per il 2027 erano sono stimate spese in eccedenza per 500 milioni di franchi e per il 2028 di 1 miliardo di franchi. Per il 2030 la differenza fra il calcolo e le spese effettive è di circa 2 miliardi di franchi e per il 2033 di 4 miliardi di franchi.

Esito dle voto rimesso in discussione

Dopo essere venuti a conoscenza dell'errore, l'Unione sindacale svizzera, i Verdi e le donne socialiste hanno rimesso in discussione l'esito della votazione sull'innalzamento dell'età pensionabile delle donne da 64 a 65 anni nel 2022 che, a loro avviso, è stato influenzato delle prospettive finanziarie dell'AVS calcolate in modo errato.

L'innalzamento dell'età pensionabile delle donne era stato approvato nel 2022 da una maggioranza risicata (50,5%). Secondo i sindacati e i partiti di sinistra, le previsioni finanziarie errate per l'AVS sono state la ragione principale che ha spinto molti votanti ad accettare la proposta.

«Le donne in Svizzera sono state defraudate di un anno di pensione», hanno commentato i Verdi.

Giovedì anche le donne socialiste discuteranno la questione e decideranno in merito al ricorso, ha detto Tamara Funiciello, co-presidente delle donne del PS.

Pareri discordanti

Martedì vari esperti di diritto interpellati dai media hanno dato valutazioni divergenti sulle possibilità di ricorso.

Il Tribunale federale (TF) ha annullato solo una volta il risultato di una votazione popolare.

Nel 2019, l'Alta Corte ha invalidato il voto del 2016 sull'iniziativa dell'allora PPD (ora Centro) «No agli svantaggi per le coppie sposate» perché il Consiglio federale aveva fornito informazioni errate durante la campagna.

cz, ats