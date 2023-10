La formula magica è morta, ha detto Balthasar Glättli (al centro nell'immagine). Keystone

I Verdi presenteranno un loro candidato alla successione di Alain Berset in Consiglio federale. «Il clima ha bisogno di un rappresentante in Governo», ha detto oggi davanti ai media il presidente del partito, Balthasar Glättli.

La formula magica – che corrisponde a due seggi per i tre maggiori partiti e un seggio per il quarto, dunque attualmente a due esponenti ciascuno per UDC, PS e PLR e un seggio per il Centro – è morta, ha aggiunto al termine della riunione del gruppo parlamentare tenuta tra ieri e stamani.

In occasione del rinnovo totale del Consiglio federale nella sessione di dicembre, gli ecologisti attaccheranno un seggio del PLR che, hanno sottolineato lo stesso Glättli e la capogruppo in parlamento Aline Trede, nelle elezioni di domenica scorsa ha realizzato il peggior risultato della sua storia.

Gli ecologisti non intendono invece presentarsi per la poltrona lasciata libera da Berset.

Nell'attuale costellazione, il Consiglio federale, dominato dai partiti borghesi, rimane in una situazione di stallo: la protezione del clima è in ritardo, le questioni di uguaglianza di genere sono ignorate e le relazioni con l'Europa si stanno erodendo. La formula magica deve essere rivista.

Le candidature ecologista per un seggio nell'esecutivo possono essere presentate fino al 3 novembre. Il 10 novembre il gruppo parlamentare deciderà quali candidature presentare all'Assemblea federale.

