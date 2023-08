Il presidente dei Verdi Balthasar Glättli ha parlato davanti ai delegati del sui partito oggi a Berna in vista delle elezioni federali di ottobre. KEYSTONE

«Se non facciamo niente, presto nulla sarà più come prima»: con queste parole il presidente dei Verdi Balthasar Glättli ha lanciato oggi a Berna la campagna elettorale del suo partito. A suo avviso, i Verdi sono gli unici ad osar formulare questa verità scomoda.

«Non sono un pessimista professionista o un allarmista», ha dichiarato Glättli dinanzi ai delegati. Ma tre fatti l'hanno colpito quest'anno: il mese di luglio più caldo dall'inizio delle misurazioni, il ritiro dei ghiacci in Antartide e la temperatura elevata delle acque superficiali del Nord Atlantico.

«Ci troviamo dinanzi a un cambiamento fondamentale», ha proseguito l'ecologista. Nel 2023, i Verdi vogliono aprire un nuovo capitolo: un'economia ecologica al posto del capitalismo fossile, una coabitazione armoniosa invece dello sfruttamento dell'uomo e della natura nonché giustizia al posto della legge del più forte.

Per dare un nome a questo cambiamento, ci vogliono «coraggio, forza e convinzione». Perché le sfide sono immense. «È più facile dire – come il PLR, i Verdi liberali e il PS – che la tecnologia farà il resto. O come il Centro e l'UDC: era meglio prima».

«Amanti della vittoria»

Ma il «ritorno alla normalità» è semplicemente impossibile. La destra ha fatto campagna elettorale con ridicole polemiche sulle informazioni meteorologiche Tutto ciò, quando ci sono già problemi reali a sufficienza, ha affermato Glättli.

Ma «abbandonare la lotta non è un'opzione», ha proseguito Glättli. «I Verdi amano la vittoria e non la sconfitta», per questa ragione s'impegnano per l'iniziativa sul fondo climatico, lanciano una nuova iniziativa solare e si battono per maggior uguaglianza, democrazia e inclusione, ha spiegato il presidente dei Verdi.

I Verdi si battono allo spasimo per un futuro vivibile, ha continuato il presidente del partito ecologista. «Non vogliamo gestire la catastrofe, ma organizzare il cambiamento», ha concluso lo zurighese.

lt, ats