  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera I Verdi raccolgono 125'000 firme per l'Iniziativa solare

SDA

6.11.2025 - 09:41

I Verdi hanno raccolto firme sufficienti per la loro Iniziativa solare.
I Verdi hanno raccolto firme sufficienti per la loro Iniziativa solare.
Keystone

Il popolo voterà sull'Iniziativa solare, secondo quanto annunciano i Verdi. Il partito ha infatti raccolto 125'000 firme, che ora verranno verificate.

Keystone-SDA

06.11.2025, 09:41

06.11.2025, 09:46

Nel solo mese di ottobre sono stati accumulati 30'000 autografi, hanno spiegato gli ecologisti, contattati oggi dall'agenzia Keystone-ATS. Il risultato è stato reso possibile dalla grande mobilitazione della base.

Il termine ufficiale per la raccolta delle 100'000 firme necessarie scade l'11 dicembre. Il testo – il cui nome completo è «Per un approvvigionamento sicuro con le energie rinnovabili (Iniziativa solare)» – sarebbe il primo riuscito da dieci anni con la sola mobilitazione dei Verdi

È «un momento importante per il nostro partito», ha detto la presidente Lisa Mazzone. L'iniziativa è anche una risposta a quella di PLR e UDC chiamata «Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)», che chiede un ritorno delle centrali nucleari.

Il testo ecologista domanda che per ogni nuova costruzione o ristrutturazione venga previsto un impianto solare. Eccezioni sono previste in caso di beni protetti o nel caso in cui – per altri motivi – i pannelli risultassero sproporzionati. Sono anche previste possibilità di sostegni finanziari da parte della Confederazione.

I Verdi vogliono fare in modo che l'energia solare diventi – assieme a quella idrica – il pilastro dell'approvvigionamento energetico in Svizzera. «Il potenziale di produzione energetica è pari all'incirca al consumo annuo di elettricità dell'intera popolazione svizzera», ha detto Mazzone.

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna
Trovata morta la nota influencer brasiliana conosciuta come la «Barbie umana»
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Un villaggio per soli bianchi: un uomo costruisce il nuovo incubo dell'America

Altre notizie

In gioco miliardi di dollari. Dopo la vittoria di Mamdani, Trump taglierà i fondi federali a New York?

In gioco miliardi di dollariDopo la vittoria di Mamdani, Trump taglierà i fondi federali a New York?

Maltempo. Il bilancio del passaggio del tifone Kalmaegi nelle Filippine sale a 140 morti

MaltempoIl bilancio del passaggio del tifone Kalmaegi nelle Filippine sale a 140 morti

Piano ReArm Europe. Accordo provvisorio nell'UE per rendere gli investimenti legati alla difesa più veloci e flessibili

Piano ReArm EuropeAccordo provvisorio nell'UE per rendere gli investimenti legati alla difesa più veloci e flessibili