Luce Verde.
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I Verdi ticinesi hanno approvato l'alleanza con PS e MpS in vista delle elezioni cantonali del 2027. Per il Consiglio di Stato la formula prevede cinque candidati, mentre per il Gran Consiglio il partito correrà con una lista autonoma.
I Verdi ticinesi hanno dato il via libera a un'alleanza con Partito Socialista e Movimento per il Socialismo in vista delle elezioni cantonali del 2027.
La proposta, approvata dal comitato cantonale l'11 giugno e resa nota mercoledì, prevede una lista comune per il Consiglio di Stato composta da due candidati del PS, due dei Verdi e uno dell'MpS.
Secondo quanto comunicato dal partito, il progetto si fonda su un programma condiviso e intende valorizzare le specificità e i contributi dei tre partner politici.
Per quanto riguarda il Gran Consiglio, i Verdi correranno invece con una lista indipendente aperta anche a candidati senza affiliazione partitica, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza nel legislativo cantonale.
La commissione incaricata della ricerca delle candidature è già al lavoro per la composizione della lista per il Gran Consiglio. In una seconda fase si occuperà anche di individuare i due rappresentanti dei Verdi da proporre per la corsa al Consiglio di Stato.