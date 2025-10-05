  1. Clienti privati
Ecco perché Muratori vodesi e friburghesi verso lo sciopero

SDA

5.10.2025 - 11:27

Muratore all'opera
Muratore all'opera
Keystone

Dopo i loro colleghi friburghesi, 900 muratori vodesi hanno votato a favore di uno sciopero di due giorni il 3 e 4 novembre. Denunciano lo «stallo» nelle trattative per il rinnovo della contratto nazionale per l'edilizia principale.

Keystone-SDA

05.10.2025, 11:27

05.10.2025, 11:35

Riuniti venerdì sera a Losanna, i muratori vodesi hanno criticato la volontà della Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) di «smantellare completamente le loro condizioni di lavoro», ha indicato il sindacato Unia in un comunicato.

I muratori giudicano «inaccettabili» le proposte della delegazione padronale, che includerebbero ad esempio la settimana lavorativa di 50 ore, senza la possibilità di calcolare il tempo di spostamento in cantiere, o il lavoro generalizzato il sabato senza supplemento.

Con la loro mobilitazione, i muratori vodesi chiedono invece giornate lavorative più brevi, la fine del tempo di spostamento non retribuito, una pausa retribuita e un aumento salariale dignitoso per tutti.

Prima dei muratori vodesi, sono stati i loro colleghi friburghesi a votare all'unanimità uno sciopero per il 3 e 4 novembre durante una riunione dell'assemblea generale intersindacale tenutasi il 27 settembre, hanno riferito i sindacati Syna e Unia.

«I muratori sono rimasti scandalizzati quando hanno scoperto le proposte della SSIC. Anche alcuni datori di lavoro le trovano assurde», ha dichiarato Yannick Ferrari, membro della direzione regionale di Unia Friburgo.

