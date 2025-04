Il vescovo Charles Morerod (foto d'archivio) Keystone

Dopo la morte di papa Francesco, si pone la questione dell'orientamento futuro della Chiesa cattolica.

Keystone-SDA SDA

Per la Chiesa svizzera, il presidente della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS), Charles Morerod, sconsiglia di procedere a troppe riforme, per evitare di dividere ulteriormente i suoi membri.

Riforme troppo radicali dividerebbero ulteriormente i membri della Chiesa cattolica in Svizzera, afferma oggi monsignor Morerod sulle colonne della SonntagsZeitung: «Nonostante tutto noi facciamo sempre riforme a piccoli passi».

In Svizzera c'è un «grande divario tra tradizionalisti e progressisti», dichiara il vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo. Le opinioni spesso divergono diametralmente, in particolare su temi emotivi come l'omosessualità.

Secondo il vescovo, il divario non è né geografico né generazionale: giovani lo hanno già interpellato sul fatto che la Chiesa dovrebbe esprimersi contro l'omosessualità. «Hanno detto – e cito un esempio – che temevano che i loro figli sarebbero diventati omosessuali se la Chiesa non avesse più assunto questo compito». Ha definito questa affermazione «sciocca». «Ma non è utile dire alle persone che sono sciocche», ha detto. Da parte sua, il presidente della CVS punta sul dialogo e si aspetta che il nuovo Papa faccia lo stesso.