Immagine illustrativa.
Ti-Press / Samuel Golay
Nella notte tra lunedì e martedì un furgone ha sfondato una vetrina a Sant'Antonino e ha rubato 16 biciclette elettriche. Lo riporta la RSI.
Il furto è successo alle 2.15 di notte circa al garage Nessi. I quattro ladri sono in fuga, ma le immagini della videosorveglianza saranno utili alle indagini.
Secondo l'emittente di Comano il furgone usato sarebbe stato rubato. La banda sembra essere specializzata in questo tipo di furto.
Il titolare ha detto alla RSI: «In 50 anni di attività non abbiamo mai visto una cosa del genere».