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Cominciano i lavori Via libera al nuovo terminal per jet privati dell'aeroporto di Zurigo

SDA

15.4.2026 - 20:01

Il progetto risponde a una domanda in crescita.
Il progetto risponde a una domanda in crescita.
Keystone

L'aeroporto di Zurigo ha ufficialmente avviato i lavori di costruzione del nuovo terminal dedicato ai voli privati e d'affari. Il progetto, che sfrutta l'area occidentale dello scalo, prevede la realizzazione di hangar, piazzale, parcheggi e spazi per uffici.

Keystone-SDA

15.04.2026, 20:01

15.04.2026, 20:08

Il costo complessivo è di circa 100 milioni di franchi.

Il terminal sorgerà su 16,8 ettari, sostituirà le attuali infrastrutture presenti e sarà operativo dalla primavera del 2028, ha indicato oggi la società di gestione Flughafen Zürich. Con tale iniziativa l'aeroporto intende venire incontro a una domanda in aumento.

Il nuovo terminal includerà anche hangar in grado di ospitare velivoli di grandi dimensioni. La vicinanza all'eliporto consentirà inoltre tempi di trasbordo più brevi.

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