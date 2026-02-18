  1. Clienti privati
Bilaterali Via libera dei 27 agli accordi Svizzera-Unione Europea

SDA

18.2.2026 - 15:10

I 27 Stati membri dell'Unione europea (UE) hanno approvato questa mattina a Bruxelles, a livello diplomatico, la firma del pacchetto di accordi con la Svizzera. Le decisioni saranno sottoposte al Consiglio affari generali il 24 febbraio per essere adottate formalmente.

KEYSTONE

Keystone-SDA

18.02.2026, 15:10

18.02.2026, 15:18

Il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) – l'organo preparatorio fondamentale del Consiglio dell'UE – ha dato il via libera e trasmesso oggi il pacchetto di accordi, approvato dal Consiglio federale nel giugno 2025.

Il COREPER è considerato un organo influente, che non può tuttavia adottare una decisione formale.

Il dossier sarà ora sottoposto per questo compito al Consiglio affari generali – una delle formazioni del Consiglio dell'UE, composto dai ministri degli esteri degli Stati membri – settimana prossima.

Ecco quali. Accordi Svizzera-UE: si potrebbe dover rinegoziare su certi temi

Vantaggi evidenti sia per la Svizzera che per l'UE

«Questo pacchetto di accordi equilibrato e ampio, approvato oggi dal COREPER, porterà benefici tangibili sia ai cittadini che alle imprese svizzere e dell'UE: rafforza la certezza del diritto ed estende la cooperazione a nuovi settori, tra cui l'elettricità, la sicurezza sanitaria e la sicurezza alimentare», afferma un portavoce della presidenza di turno cipriota.

«Migliora inoltre le opportunità per i ricercatori e gli studenti attraverso i programmi dell'Unione. La presidenza cipriota attribuisce particolare importanza a questo pacchetto di accordi, poiché lavoriamo per un'Unione più forte e più autonoma che rimanga aperta al mondo».

Negoziata un'eccezione. La Svizzera non sarà obbligata a importare dall'UE alimenti geneticamente modificati

Chi firmerà a nome dell'UE?

Gli Stati membri dell'UE si occupano da diversi mesi degli accordi volti alla «consolidazione, approfondimento ed estensione» delle relazioni bilaterali.

A livello tecnico, hanno discusso tra l'altro del futuro processo di ratifica all'interno dell'Unione.

Si è posto in particolare il quesito se i trattati debbano essere ratificati da ciascuno dei 27 Stati membri oppure se sia sufficiente una ratifica a livello dell'UE.

«È stata scelta la seconda opzione», ha dichiarato una funzionaria europea all'agenzia Keystone-ATS. Ciò significa che per la ratifica degli accordi sono competenti unicamente il Consiglio UE e il Parlamento europeo.

Tra partiti e associazioni. Il pacchetto di accordi tra Svizzera e UE gode di ampio sostegno

Tra partiti e associazioniIl pacchetto di accordi tra Svizzera e UE gode di ampio sostegno

