Un vodese ha aggredito violentemente un passeggero che non gli aveva lasciato libero il posto accanto. L’uomo è stato condannato a 21 mesi di carcere con la condizionale per lesioni personali semplici e tentate lesioni personali gravi.

All'origine dell'incidente, l'aggressore si è seduto sulla borsa che un altro passeggero aveva appoggiato sul sedile libero accanto a lui.

Svizzera Picchiato sul treno perché non ha tolto lo zaino dal sedile, l'aggressore finisce in carcere

Hai fretta? blue News riassume per te Un vodese ha aggredito violentemente un passeggero su un treno dopo una lite nata da uno zaino lasciato su un sedile, arrivando a colpirlo insieme al figlio anche mentre era a terra.

La vittima ha riportato diverse lesioni ed è rimasta inabile al lavoro per una settimana.

Il Tribunale federale ha confermato per l’aggressore una condanna a 21 mesi di carcere con la condizionale, rilevando anche un precedente episodio di violenza per motivi futili.

L’aggressione risale al maggio 2019 ed è avvenuta su un treno sul quale l’imputato viaggiava insieme al figlio per recarsi a una partita di calcio.

Senza dire nulla, l’uomo si era seduto sopra lo zaino che un altro passeggero aveva appoggiato sul sedile libero accanto a sé. Il proprietario aveva protestato, facendogli notare che avrebbe potuto chiedergli di spostarlo prima di sedersi.

Il vodese aveva replicato di non avere alcuna intenzione di scusarsi e che «quel suo zaino di me*** doveva stare per terra». Ne era nato un acceso scambio di insulti, culminato quando l’uomo aveva afferrato l’altro passeggero per la gola.

Sia il figlio dell’aggressore sia una viaggiatrice erano intervenuti per riportare la calma.

Per sottrarsi all’uomo, il passeggero aveva cambiato vagone.

Poco più tardi, però, i due si erano nuovamente trovati faccia a faccia davanti alla porta del treno, mentre il convoglio si avvicinava alla fermata successiva.

Gli insulti erano ripresi con ancora maggiore intensità. Sentendosi minacciato, il proprietario dello zaino aveva estratto uno spray al peperoncino e lo aveva utilizzato contro l’aggressore.

Preso a calci mentre era a terra

Lo spray non aveva però fermato il vodese. Al contrario, l’uomo era passato dalle parole ai fatti, scaraventando a terra la vittima sotto gli occhi degli altri passeggeri.

Il viaggiatore era riuscito a rialzarsi e aveva tentato di difendersi, senza successo. L’aggressore e suo figlio lo avevano picchiato ripetutamente, colpendolo anche con calci alla testa mentre si trovava nuovamente a terra.

L’arrivo del treno in stazione aveva posto fine alla colluttazione. La vittima si era poi recata al pronto soccorso, dove i medici avevano riscontrato diverse lesioni.

La sentenza non precisa la natura delle ferite, ma indica che l’uomo era rimasto inabile al lavoro per una settimana.

Un caso simile era già successo

Non era la prima volta che l’imputato aggrediva uno sconosciuto per motivi futili.

In un’altra occasione aveva infatti assalito un cliente dell’attività commerciale in cui lavorava, nella regione vodese de La Côte.

Il cliente riteneva che i prezzi fossero troppo elevati e si rifiutava di pagare. Il cassiere aveva quindi chiamato il proprio superiore, che era proprio l’uomo protagonista dell’aggressione sul treno.

In breve tempo era scoppiata una colluttazione, durante la quale il cliente aveva ricevuto tre pugni prima che gli altri dipendenti riuscissero a separare i due.

Il Tribunale federale conferma la sentenza

Il Tribunale federale ha confermato integralmente le conclusioni dei giudici cantonali, secondo i quali l’uomo aveva aggredito, nel giro di pochi mesi, persone a lui completamente estranee per ragioni del tutto insignificanti.

Nel caso avvenuto sul treno, era stato inoltre lo stesso imputato a provocare il litigio e ad alimentarlo, nonostante l’altro passeggero si fosse spostato in un diverso vagone. In seguito si era accanito contro di lui senza mostrare alcuna empatia.

Al contrario, aveva cercato di presentarsi come vittima, lamentandosi delle conseguenze dello spray al peperoncino.