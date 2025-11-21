  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera La «vignetta» autostradale digitale è sempre più in voga

SDA

21.11.2025 - 10:15

"La vignetta" autostradale 2026 in formato analogico e digitale.
"La vignetta" autostradale 2026 in formato analogico e digitale.
Keystone

Con l'approssimarsi del nuovo anno, si avvicina il momento di acquistare la «vignetta» autostradale. Sempre più spesso, indica l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), gli acquirenti scelgono le versione elettronica.

Keystone-SDA

21.11.2025, 10:15

21.11.2025, 10:35

A prescindere dal formato, se adesivo o elettronico, il prezzo della «vignetta» – quest'anno di colore blu – rimane di 40 franchi. L'UDSC consiglia, per il formato digitale, di collegarsi al sito ufficiale www.e-vignette.ch a causa dei messaggi fraudolenti relativi a questo tipo di contrassegno.

Le autorità non inviano infatti messaggi in cui si chiede di verificare o aggiornare i dati personali oppure di pagare nuovamente il contrassegno elettronico.

Un consiglio importante poiché, da quando è disponibile la «vignetta» elettronica, quest'ultima è sempre più apprezzata dagli automobilisti. Nel 2024 la percentuale di contrassegni elettronici corrispondeva al 35% del numero totale acquistato; nel 2025 si è trattato del 45% (+10 punti percentuali), sui circa 11 milioni venduti (in formato adesivo e digitale).

Dei circa 4,9 milioni di contrassegni elettronici venduti, la maggior parte è acquistata in Svizzera (2,8 milioni). Il 42% dei contrassegni elettronici è stato comperato da detentori di veicoli con targa estera. I principali acquirenti provenivano dalla Germania (18,7 %), dalla Francia (9 %), dall'Italia (3,9 %), dai Paesi Bassi (2,3 %) e dal Belgio (1,9 %).

Può essere acquistato in qualsiasi momento ed è valido subito

L'UDSC spiega questa tendenza col fatto che il contrassegno elettronico può essere acquistato online in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo con pochi clic. Inoltre è valido immediatamente dopo il pagamento e non deve essere né applicato sul veicolo né successivamente rimosso.

In caso di targhe trasferibili è necessario un solo contrassegno elettronico. Inoltre, se nel corso dell'anno viene acquistato un nuovo veicolo, non è necessario comprare un nuovo contrassegno, a condizione che la targa di controllo sia la stessa.

Allo stesso modo, non è più necessario sostituire il contrassegno in caso di rottura del parabrezza. L'acquisto anticipato della «vignetta» elettronica permette ai viaggiatori provenienti dall'estero di evitare fermate inutili e di raggiungere così più velocemente la propria destinazione.

I più letti

«Lara Gut-Behrami s'è impigliata in una porta, poi è caduta in modo violento»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
William contro Carlo, Kate contro Camilla: a corte è guerra aperta e gli equilibri tremano
Osservato un lupo mentre usa strumenti «umani» per pescare, ecco il video

Altre notizie

Svizzera. L'Unione sindacale: «I premi di cassa malati non sono più sostenibili per i lavoratori»

SvizzeraL'Unione sindacale: «I premi di cassa malati non sono più sostenibili per i lavoratori»

Svizzera. Contadini contro i prezzi stracciati dei prodotti alimentari

SvizzeraContadini contro i prezzi stracciati dei prodotti alimentari

Svizzera. Catastrofi naturali, «accelerare l'aiuto finanziario della Confederazione»

SvizzeraCatastrofi naturali, «accelerare l'aiuto finanziario della Confederazione»