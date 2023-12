La consigliera federale Viola Amherd (a sinistra) il presidente della Confederazione Alain Berset (al centro) e il presidente del Consiglio di Stato vallesano Christophe Darbellay, brindano alla Simplonhalle ai festeggiamenti per l'elezione a presidente della Confederazione per il 2024 di Amherd Keystone

Il Canton Vallese ha festeggiato oggi la sua consigliera federale Viola Amherd, eletta presidente della Confederazione per il 2024.

Un treno speciale ha fatto tappa a Saint-Maurice, Sion e Briga, dove le autorità hanno steso il tappeto rosso per la «ministra» dell'Alleanza del Centro. Nonostante la pioggia e il freddo, molte persone le hanno reso omaggio.

Amherd si è detta commossa per la «calorosa accoglienza», per il contatto con la popolazione e per gli spettacoli organizzati per lei. La responsabile del Dipartimento federale della difesa, e la sua delegazione di circa 30 persone, tra cui il consigliere federale uscente Alain Berset, a cui succederà in qualità di presidente della Confederazione, sono stati accolti a Sion al suono di tre bande di ottoni.

Accompagnata dal presidente del Consiglio di Stato, Christophe Darbellay, e dal sindaco di Sion, Philippe Varone, Amherd ha guidato un piccolo corteo al termine del quale l'attendeva una folla di bambini che sventolavano bandiere con i colori della Svizzera e del Vallese.

«Si dice che la patria non sia solo un luogo, ma soprattutto un sentimento di appartenenza. È un'idea bellissima. Io mi sento soprattutto a casa quando sono qui in Vallese», ha detto Amherd al suo arrivo.

«Questo è un giorno storico per il Vallese. Entra nella lista esclusiva dei cantoni che hanno l'onore di avere una presidente» ha dichiarato Darbellay.

Standing ovation a Briga

Il treno speciale è poi arrivato a Briga, città natale di Amherd, dove è nata nel 1962 e dove oggi è stata accolta ufficialmente al suono di pifferi e tamburi. Gli ospiti hanno festeggiato la loro «figlia del posto» con una standing ovation. «Ora sono qui, dove sono le mie radici, dove la mia carriera politica è iniziata molto tempo fa», ha detto Amherd nella piazza della chiesa, piena di gente.

Molti bambini hanno scandito il nome della consigliera federale al suo passaggio. «Chi avrebbe pensato che un giorno mi sarei trovata davanti a voi come presidente della Confederazione, non io in ogni caso!», ha detto. Amherd ha promesso che continuerà a cercare il dialogo con tutti i partner nel suo nuovo ruolo di presidente della Confederazione, «perché è l'unico modo per andare avanti».

Gli invitati partecipano questa sera a un banchetto presso la Simplonhalle di Briga, con 500 posti a sedere e una varietà di formaggi vallesani nel menu. Anche gli scolari e gli studenti del Cantone partecipano ai festeggiamenti: in occasione dell'evento domani le lezioni sono sospese.

Il budget per questa giornata di festa è stimato in circa 350'000 franchi. I costi effettivi, ripartiti tra il Cantone e il Comune di Briga, saranno resi noti in seguito, ha indicato il Cantone a Keystone-ATS.

ev, ats