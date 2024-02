La consigliera federale Viola Amherd e il capo dell'Esercito svizzero Thomas Süssli Keystone

La ministra della difesa Viola Amherd continua a sostenere il capo dell'esercito svizzero Thomas Süssli, nonostante le polemiche seguite alle sue dichiarazioni sulla mancanza di liquidità nelle forze armate.

«Naturalmente sono al fianco del capo dell'esercito Süssli», ha dichiarato Amherd in un'intervista pubblicata oggi, sabato, dalla Neue Zürcher Zeitung.

«Siamo entrambi d'accordo sul fatto che vogliamo colmare le lacune di capacità nelle forze armate il più rapidamente possibile», ha aggiunto. «Ma abbiamo obiettivi diversi. Il suo ruolo è quello di occuparsi dell'esercito e della sicurezza. Io devo avere una visione globale».

Secondo la consigliera federale, non è possibile evitare completamente le lacune nei sistemi coordinati dell'esercito. «Questo significa che ci saranno inevitabilmente delle carenze temporanee quando i vecchi sistemi giungeranno al termine e non saremo in grado di acquisire i nuovi a causa della mancanza di mezzi finanziari».

«Sarà importante per noi essere in grado di acquistare ogni volta una certa percentuale di sistemi, in modo da poter almeno continuare la formazione e mantenere il know-how nelle truppe», ha sottolineato l'esponente dell'Alleanza del Centro in Governo.

Convocati da una commissione

A fine gennaio, la radiotelevisione svizzero-tedesca di servizio pubblico svizzera SRF ha presentato un documento interno dell'amministrazione che mostra come all'esercito manchino 1,4 miliardi di franchi da qui alla fine del 2025 per pagare gli acquisti di armi già effettuati.

Il giorno successivo, Thomas Süssli ha messo in prospettiva la situazione, parlando di mancanza di liquidità. Amherd lo ha poi contraddetto, affermando che l'esercito è in grado di pagare i propri conti.

Entrambi sono stati convocati la scorsa settimana per un'audizione davanti alla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale. Quest'ultima è giunta alla conclusione che l'esercito non ha un problema di fondi, ma di comunicazione.

ats