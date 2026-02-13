Ieri sera e nella notte alcune regioni della Svizzera sono state nuovamente colpite da violenti temporali. Nel canton Zurigo, i pompieri sono dovuti intervenire 268 volte, secondo i dati forniti dai servizi di soccorso zurighesi su X.

La maggior parte degli interventi ha riguardato infiltrazioni d'acqua negli edifici e alberi caduti. Secondo SRF Meteo, fino alle 23:00 sono stati registrati oltre 26'000 fulmini e si sono abbattute piogge torrenziali a intermittenza.

È a Winterthur/Seen che le precipitazioni sono state più intense. In una sola serata è caduto circa un terzo delle precipitazioni che solitamente si registrano nell'intero mese di luglio.

A causa di un temporale, ieri sera il Montreux Jazz Festival ha dovuto chiudere temporaneamente ed evacuare gli spazi esterni, nonché le strutture temporanee, poco dopo le 20:00. Tutte le attività sono tuttavia riprese alle 21:23.

In alcune zone, dalla Svizzera centrale fino a Winterthur, sono caduti anche chicchi di grandine.