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Schermi e salute Violenza in rete: Meghan Markle a Ginevra per bambini vittime

SDA

17.5.2026 - 20:36

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus e la duchessa di Sussex Meghan Markle.
Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus e la duchessa di Sussex Meghan Markle.
Keystone

La duchessa di Sussex Meghan Markle si è recata a Ginevra per lanciare un allarme sulla violenza in rete contro i bambini. Questa sera, sulla Place des Nations, ha partecipato all'inaugurazione di una mostra in omaggio alle vittime.

Keystone-SDA

17.05.2026, 20:36

Questo Lost Screen Memorial (in italiano, letteralmente, memoriale dello schermo perduto), ideato dalla fondazione del principe Harry, duca di Sussex, e di sua moglie, è stato allestito l'altro ieri e rimarrà sulla piazza delle nazioni fino a venerdì prossimo. Inaugurato, tra gli altri, dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus e dal sindaco di Ginevra Alfonso Gomez, è costituito di 50 cassoni luminosi alti un metro e 40 centimetri.

Ciascuno di essi riproduce la schermata di blocco del cellulare di un giovane deceduto a seguito di ciberbullismo o estorsione sessuale. Lanciata in collaborazione con una comunità di famiglie di bambini che hanno subito questa piaga, di cui una rappresentante era presente questa sera, la mostra è stata presentata per la prima volta nell'aprile 2025 a New York.

Tra i problemi denunciati dall'esposizione figurano in particolare lo sfruttamento sessuale, l'incitamento all'autolesionismo o la mancanza di una regolamentazione adeguata dell'intelligenza artificiale.

La mostra è pensata anche per una fruizione in linea: i familiari raccontano in particolare le storie dei bambini deceduti. Chiedono che le app siano dotate di protezioni predefinite, che le norme in materia siano più rigorose e che le aziende si assumano le proprie responsabilità. I bambini devono poter accedere rapidamente alle cure, che devono essere equamente distribuite a livello planetario.

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