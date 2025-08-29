  1. Clienti privati
Svizzera Il PS pianifica un'iniziativa popolare contro la violenza sulle donne

SDA

29.8.2025 - 21:49

L'epidemia di violenza sulle donne è inaccettabile, ha detto il copresidente del PS Cédric Wermuth. (foto simbolica)
L'epidemia di violenza sulle donne è inaccettabile, ha detto il copresidente del PS Cédric Wermuth. (foto simbolica)
Keystone

La direzione delle Donne socialiste e la presidenza del PS svizzero intendono lanciare un'iniziativa popolare per garantire una migliore protezione alle donne contro la violenza.

Keystone-SDA

29.08.2025, 21:49

29.08.2025, 21:54

Essa chiede che gli standard minimi siano cofinanziati dalla Confederazione con circa 500 milioni di franchi all'anno.

«Stiamo assistendo a un'epidemia di violenza contro le donne, il che è inaccettabile», ha dichiarato questa sera il copresidente del partito Cédric Wermuth al telegiornale della televisione svizzerotedesca SRF.

Le misure introdotte, come un numero di emergenza o più spazio nei centri di accoglienza, non sono sufficienti, rileva l'argoviese, secondo cui vi è un problema di soldi.

Da parte sua, la copresidente delle Donne socialiste Tamara Funiciello spera che l'iniziativa ponga fine alle grandi disparità cantonali. Il testo garantirebbe risorse e standard di qualità in tutti i cantoni, ad esempio più rifugi per donne, campagne di prevenzione e lavoro riabilitativo con gli autori delle violenze, ha evidenziato la consigliera nazionale bernese sempre durante la stessa trasmissione.

Alla SRF è intervenuta anche la presidente del PLR Donne Bettina Balmer, che si è mostrata più cauta sulla questione finanziaria. La violenza contro le donne è reale ed è un problema serio, ha affermato, dicendosi però contraria alla «ridistribuzione burocratica di 500 milioni provenienti dalle imposte».

Sarebbe molto più sensato colmare specificamente le lacune nei cantoni, in modo che le donne abbiano accesso ai servizi ovunque, ha proposto la zurighese.

Il numero di femminicidi in Svizzera ha raggiunto un livello record quest'anno, con 22 casi. Proprio la settimana scorsa, un algerino ha accoltellato a morte l'ex moglie a Corcelles, nel canton Neuchâtel, uccidendo anche le loro due figlie.

