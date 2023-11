Emmanuel Macron accolto a Belp da Alain Berset Keystone

Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte sono atterrati poco fa all'aeroporto di Berna-Belp per una visita di Stato in Svizzera. Sono stati accolti dal presidente della Confederazione Alain Berset e dalla consorte Muriel.

In città intanto tutto è pronto per accogliere Macron. Piazza federale e le vie adiacenti sono state sbarrate e transennate per motivi di sicurezza. Agenti sono presenti sui tetti degli edifici che la circondano.

Su Palazzo federale sventolano le bandiere dei cantoni, e sulla Piazza antistante quelle svizzere, francese ed europee. È infatti sulla Piazza che il presidente Macron sarà ricevuto con gli onori militari dal Consiglio federale in corpore. La cerimonia è prevista alle 14.45.

fc, ats