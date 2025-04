Il consigliere federale Ignazio Cassis Keystone

l consigliere federale Ignazio Cassis sarà in visita ufficiale in Giappone e in Cina la prossima settimana. In Cina i colloqui si concentreranno sulle relazioni bilaterali, sulle sfide economiche e sulle attuali questioni geopolitiche.

Keystone-SDA SDA

La visita inizierà in Giappone, «da tempo partner strategico della Svizzera in Asia, in particolare nei settori del commercio, della ricerca e dell'innovazione», precisa un comunicato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Martedì il consigliere federale Ignazio aprirà ufficialmente la Giornata della Svizzera all’EXPO 2025 di Osaka, insieme a una delegazione di rappresentanti della comunità scientifica ed economica elvetica.

Il giorno seguente a Tokyo, il capo del DFAE ha in programma un colloquio con il ministro degli esteri Takeshi Iwaya incentrato sulle principali questioni internazionali e sugli sforzi congiunti per promuovere un multilateralismo efficace.

Sono previsti anche incontri formali con rappresentanti del Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria e con quelli del Ministero dell'istruzione, della scienza e della tecnologia.

Quest'anno la Svizzera celebra il 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche con la Cina, ricorda il DFAE. Il 24 aprile Cassis sarà a Pechino per un colloquio con il ministro degli esteri cinese Wang Yi incentrato sugli eventi geopolitici attuali e sulle questioni internazionali di interesse comune.

Parteciperà inoltre al China International Machine Tool Show (CIMT) di Pechino, dove incontrerà alcuni dirigenti di aziende svizzere del settore di macchine utensili.

Il viaggio si concluderà a Shanghai il 25 aprile con una visita alla Schindler, «azienda pioniera nello sviluppo delle relazioni economiche tra Svizzera e Cina», precisa la nota. Il capo del DFAE approfitterà della sua presenza per incontrare i rappresentanti della comunità svizzera.