Vivere in Svizzera costa sempre di più: ecco quali spese aumentano e chi è più colpito

I prezzi dell'energia e dell'elettricità sono aumentati a febbraio (immagine d'illustrazione). KEYSTONE

Il costo della vita continua a crescere, ma è soprattutto il capitolo abitazione a mettere sotto pressione molte famiglie. Nuovi dati mostrano che gli affitti restano il principale motore dell’aumento delle spese in Svizzera.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Il costo della vita in Svizzera continua ad aumentare, in particolare per quanto riguarda l'alloggio e la mobilità.

Negli ultimi cinque anni, i costi dell'energia, dell'elettricità e dell'automobile sono aumentati in modo significativo, ad esempio a causa dei maggiori costi di riparazione e assicurazione.

Le persone anziane e le famiglie a basso reddito sono particolarmente colpite. Mostra di più

Il costo della vita è in aumento, in particolare nei settori dell’abitazione e della mobilità.

Lo indica l’indice dei prezzi «Womo» di Comparis: nel febbraio 2026 i prezzi in questi ambiti risultavano dello 0,2% superiori rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un incremento più marcato rispetto all’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), cresciuto solo dello 0,1%.

A pesare maggiormente sono gli affitti, aumentati del 1,4% su base annua. Si confermano così il principale fattore di spesa nei bilanci domestici.

L’esperto finanziario di Comparis, Dirk Renkert, mette in guardia: «L’aumento superiore alla media degli affitti prosegue senza rallentamenti. Per le famiglie a basso reddito la situazione è particolarmente critica, perché l’affitto rappresenta la voce di spesa più importante. È urgente creare più alloggi accessibili».

Energia e auto sempre più care nel lungo periodo

Uno sguardo agli ultimi cinque anni evidenzia la portata dell’aumento: l’indice Womo è cresciuto complessivamente del 10,3%, nettamente più dell’IPC (+7,3%).

Gli aumenti più significativi riguardano l’energia per il riscaldamento (+41,2%) e l’elettricità (+34,1%). Anche gli automobilisti devono fare i conti con costi più elevati: le assicurazioni per i veicoli a motore sono rincarate del 18,9%.

Alla base ci sono soprattutto i maggiori costi di riparazione. I pezzi di ricambio sono aumentati del 19,1%, mentre gli interventi di manutenzione e riparazione dell’8,1%.

«La crescente presenza di componenti elettroniche costose nei veicoli nuovi comporta riparazioni più complesse e ricambi più cari, come specchietti dotati di sensori e telecamere», spiega Renkert.

Anche gli eventi naturali, come i danni da grandine, contribuiscono a far lievitare i costi. Il risultato è un aumento sensibile dei premi assicurativi, saliti del 7,4% solo nell’ultimo anno.

Non mancano però alcune tendenze al ribasso. Negli ultimi anni sono diminuiti i prezzi di piccoli elettrodomestici (-8,7%), utensili a motore (-7,9%) e biciclette ed e-bike (-3,1%).

Anziani e redditi bassi i più colpiti

L’aumento dei prezzi non colpisce tutti allo stesso modo. Particolarmente esposte sono le economie domestiche composte da una sola persona con più di 65 anni, che registrano un rincaro dello 0,5% su base annua, il più elevato tra i gruppi analizzati.

Anche il livello di reddito fa la differenza: la fascia più bassa è la più colpita (+0,4%), mentre quella più alta avverte un impatto decisamente più contenuto (+0,1%).

I dati, dunque, mostrano con chiarezza una tendenza: mentre alcuni beni diventano più accessibili, i costi essenziali continuano a salire.