Il capo dell'Esercito svizzero Thomas Süssli Keystone

Il capo dell'Esercito svizzero Thomas Süssli avrebbe rassegnato le sue dimissioni a fine gennaio. La notizia è stata diffusa oggi dalla NZZ online. Il Dipartimento federale della difesa (DDPS) non ha voluto commentare l'informazione a Keystone-ATS.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

Secondo la Neue Zürcher Zeitung, anche il direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), Christian Dussey, avrebbe annunciato le sue dimissioni pochi giorni prima.

Interrogati dall'agenzia di stampa Keystone-ATS, né il servizio stampa del DDPS né l'ufficio stampa dell'esercito hanno voluto commentare la notizia.

«No comment» e «nessuna dichiarazione a questo proposito» sono state le parole dei responsabili dei media.

Un momento delicato

Questi annunci, se confermati, giungono in un momento delicato per il Dipartimento federale della difesa.

In gennaio la consigliera federale Viola Amherd aveva annunciato le sue dimissioni per fine marzo e ieri sono emersi i dettagli di un scandalo di corruzione per svariati milioni di franchi presso Ruag, l'azienda di armamenti di proprietà della Confederazione.

In carica da 5 anni

Thomas Süssli, 58 anni, argoviese, è diventato capo dell'Esercito svizzero nel 2020, dopo aver diretto la Base d'aiuto alla condotta.

Dal canto suo, il vallesano Christian Dussey, nato nel 1965, ha assunto l'incarico di direttore del SIC nel 2022. In precedenza, era stato ambasciatore svizzero in Iran.