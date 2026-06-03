Volevano vendere un paio di scarpe su Ricardo, ma perdono ben 40’000 franchi

Attualmente gli utenti di Ricardo devono stare particolarmente attenti a non cadere vittime di attacchi di phishing. ChatGPT @blueNews

Quella che sembrava una banale vendita di scarpe su Ricardo si è trasformata in una catastrofe finanziaria per una famiglia bernese. Dei cybercriminali sono riusciti ad accedere al conto familiare e a sottrarre oltre 40’000 franchi. Un colpo particolarmente doloroso perché quei soldi erano destinati al futuro della figlia piccola.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una famiglia bernese ha perso oltre 40’000 franchi dopo una vendita di scarpe su Ricardo.

Il venditore è stato contattato da un falso acquirente, che lo ha poi attirato fuori dalla piattaforma su WhatsApp.

Attraverso una falsa e-mail di Ricardo e una pagina bancaria riprodotta, i truffatori hanno ottenuto i suoi dati di accesso.

In pochi giorni hanno svuotato il conto familiare, su cui erano appena stati trasferiti i risparmi della moglie.

La truffa prende di mira soprattutto venditori inesperti, scelti tramite le informazioni pubbliche dei loro profili. Mostra di più

All’inizio di marzo, un padre di famiglia di 34 anni residente a Berna mette per la prima volta in vendita un paio di scarpe su Ricardo. Poco dopo viene contattato da un presunto acquirente, che si presenta con il nome di «Tiago».

In un primo momento tutto sembra serio, racconta l’uomo al «Tages-Anzeiger». Il compratore dice di voler ritirare la merce di persona, ma in seguito chiede che le scarpe gli vengano spedite per posta.

Per definire i dettagli, i due passano dalla chat di Ricardo a WhatsApp.

Per il venditore, la richiesta appare del tutto innocua.

L'abile stratagemma

Dopo qualche messaggio, il presunto acquirente spiega che il pagamento avverrà tramite una funzione di pagamento di Ricardo. Per procedere, sostiene, gli serve soltanto l’indirizzo e-mail del venditore.

Di lì a poco, il padre di famiglia riceve un messaggio apparentemente inviato da Ricardo, confezionato in modo estremamente credibile. Nel testo gli viene chiesto di confermare l’accredito del pagamento.

Quando clicca sul link, viene indirizzato verso una falsa pagina bancaria. Nel frattempo, i truffatori intercettano i suoi dati di accesso.

Quando sul cellulare compare la consueta richiesta di autorizzazione della banca, l’uomo la conferma convinto di ricevere il denaro per le scarpe.

In realtà, apre così ai criminali la porta del suo conto.

Spariti 40’000 franchi in pochi giorni

Nei giorni successivi, i truffatori svuotano sistematicamente il conto della famiglia.

Il momento è particolarmente sfortunato: appena due settimane prima, la moglie aveva trasferito i suoi risparmi sul conto comune. In totale, i criminali riescono a impossessarsi di oltre 40’000 franchi.

La truffa viene scoperta il lunedì mattina, quando la donna prova a pagare una fattura. Sul conto sono rimasti appena otto franchi.

«Ti manca la terra sotto i piedi», racconta oggi il padre di famiglia.

Il caso corrisponde esattamente a un raggiro contro il quale blue News aveva già messo in guardia all’inizio di aprile. I criminali prendono di mira in modo mirato le persone che vendono qualcosa per la prima volta su Ricardo.

Si fingono acquirenti, attirano le vittime su pagine di phishing attraverso false e-mail di Ricardo o messaggi WhatsApp e sottraggono poi credenziali bancarie e dati di accesso.

L’aspetto più subdolo è che i truffatori scelgono le loro vittime sulla base delle informazioni di profilo visibili pubblicamente, concentrandosi in particolare sui venditori inesperti.