Ecco cos'è successo Volevano vendere un paio di scarpe su Ricardo, ma perdono ben 40’000 franchi

Quella che sembrava una banale vendita di scarpe su Ricardo si è trasformata in una catastrofe finanziaria per una famiglia bernese. Dei cybercriminali sono riusciti ad accedere al conto familiare e a sottrarre oltre 40’000 franchi. Un colpo particolarmente doloroso perché quei soldi erano destinati al futuro della figlia piccola.