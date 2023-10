Uno dei passeggeri giunto a Zurigo intervistato dai media nella sala degli arrivi. Keystone

Il volo speciale di Swiss di andata e ritorno Zurigo-Tel Aviv, organizzato in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha riportato ieri sera 224 persone in Svizzera. Il velivolo è atterrato poco prima delle 22.25 a Zurigo.

A bordo dell'Airbus A321 di Swiss da 215 posti vi erano 214 tra adulti e bambini e dieci neonati, ha precisato la compagnia aerea rispondendo all'agenzia di stampa Keystone-SDA.

I rimpatriati erano attesi da parenti e amici, oltre che da numerosi media: molti hanno dichiarato di essere contenti di essere potuti tornare in Svizzera dalle vacanze prima del previsto.

Solo un posto dell'aereo è rimasto libero per ragioni sconosciute: in realtà l'aereo era fin da subito (nella serata di lunedì) stato annunciato come completo.

Anche il volo di andata dell'A321 per Tel Aviv, partito da Zurigo ieri verso mezzogiorno, era quasi al completo: tutti i posti dell'aereo, tranne dieci, erano stati prenotati in anticipo.

Swiss ha organizzato i voli in collaborazione con il DFAE. I posti possono essere prenotati solo tramite una linea telefonica speciale. Il numero è stato comunicato ai cittadini svizzeri all'estero e ai viaggiatori in Israele.

Ieri pomeriggio la compagnia aerea ha reso noto che oggi realizzerà un nuovo collegamento andata e ritorno tra la Confederazione e lo Stato ebraico. I posti disponibili sono sempre 215. Il decollo da Zurigo è previsto alle 11.55 con atterraggio a Tel Aviv alle 17.05. Il rientro da Israele è in agenda alle 18.05. Anche questo può essere prenotato solo tramite l'apposita hotline.

Swiss ha temporaneamente sospeso i voli commerciali per Tel Aviv a causa degli attacchi di Hamas contro Israele. La compagnia aerea deciderà a tempo debito quando riprendere le attività verso Israele.

L'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv è aperto. Le compagnie aeree israeliane mantengono i loro voli. La compagnia di bandiera dello Stato ebraico El Al continua a offrire voli tra la città sulla Limmat e Tel Aviv.

olgr, ats