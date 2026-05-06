Problema medico per il copilota. Volo Swiss costretto ad atteraggio d'emergenza. (Foto simbolica) Keystone

Un velivolo della Swiss è stato costretto oggi ad effettuare un atterraggio d'emergenza ad Almaty, in Kazakistan, a seguito di un'urgenza medica che ha colpito il copilota. A bordo si trovavano 227 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio, fa sapere la compagnia.

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L'aereo era partito da Seul ed era diretto a Zurigo, precisa Swiss in una nota, sottolineando che l'atterraggio non previsto ad Almaty è avvenuto senza problemi.

Fortunatamente – scrive Swiss – a bordo del volo LX123 (HB-IFB, A350) si trovavano tre medici che hanno potuto prestare assistenza al copilota.

L'equipaggio ha deciso, su consiglio dei medici, di dirottare il volo affinché il copilota potesse ricevere rapidamente le cure necessarie.

La compagnia ha espresso rammarico per i disagi arrecati ai passeggeri, sottolineando che la salute del membro dell'equipaggio ha avuto la massima priorità.

Al momento Swiss non è ancora in grado di fornire dettagli sul prosieguo del viaggio verso la Svizzera.