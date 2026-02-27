Nella cornice di Palazzo Civico a Lugano si è svolta domenica 28 giugno la cerimonia ufficiale di passaggio di comando del Corpo Volontari Luganesi. Alla presenza del sindaco Michele Foletti, di rappresentanti del Municipio e Consiglio di Stato, Sergio Romaneschi ha trasmesso le proprie funzioni a Paolo Baiardi. L’evento ha unito riconoscenza e rinnovamento con un omaggio alla dedizione del comandante uscente e un augurio al nuovo responsabile, chiamato a custodire una lunga tradizione. Nei loro interventi, Foletti e Norman Gobbi hanno ricordato il valore storico e identitario del Corpo, simbolo di libertà, servizio, disciplina e partecipazione civica.