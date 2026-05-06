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Svizzera Votazioni 14 giugno: esito entrambi oggetti resta aperto, YouGov

SDA

6.5.2026 - 12:45

Secondo YouGov attualmente si assiste a un testa a testa tra favorevoli e contrari per i due oggetti su cui il popolo si esprimerà il 14 giugno (immagine simbolica)
Secondo YouGov attualmente si assiste a un testa a testa tra favorevoli e contrari per i due oggetti su cui il popolo si esprimerà il 14 giugno (immagine simbolica)
Keystone

In vista delle votazioni federali del 14 giugno sull'iniziativa UDC «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)» e sulla modifica della legge sul servizio civile, si assiste attualmente a un testa a testa tra favorevoli e contrari.

Keystone-SDA

06.05.2026, 12:45

06.05.2026, 13:17

È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto di ricerca YouGov Svizzera.

Per quanto riguarda l'Iniziativa per la sostenibilità il fronte del «no», con il 46%, è attualmente in vantaggio di appena un punto percentuale rispetto a quello del «sì». Secondo YouGov Svizzera, tuttavia, i dati relativi ai risultati cantonali sembrano indicare una leggera tendenza verso il rifiuto.

Il sondaggio mostra una situazione altrettanto serrata per quanto riguarda la votazione sulla modifica della legge sul servizio civile: attualmente il 41% l'appoggerebbe, mentre il 40% la respingerebbe. Al momento, il barometro indica piuttosto un fallimento che un'approvazione della modifica di legge alle urne.

Per quanto riguarda questo oggetto in votazione YouGov Svizzera rileva una notevole differenza di posizioni a livello di genere: gli uomini mostrano infatti una maggiore propensione ad approvarlo. Lo stesso vale per l'età: attualmente una persona su due di età superiore ai 60 anni voterebbe a favore della modifica di legge, invece tra i 18-29enni la percentuale è solo del 30%.

Mentre il 44% degli intervistati si ritiene ben o molto ben informato sulla votazione relativa alla iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni!», un terzo era ancora poco informato sulla votazione riguardante la legge sul servizio civile. Ciò è probabilmente dovuto anche al fatto che il 28% non ha ancora avuto modo di discutere della votazione sulla legge sul servizio civile, mentre il 38% ha già avuto conversazioni private sulla Iniziativa per la sostenibilità.

Per l'attuale sondaggio, YouGov Svizzera ha intervistato 3020 persone tra il 21 aprile e il 4 maggio.

In un sondaggio dell'istituto Leewas a metà aprile, l'iniziativa dell'UDC aveva riscosso un ampio consenso: all'epoca, il 52% degli intervistati aveva dichiarato di volerla approvare, il 46% di volerla respingere, mentre il 2% era ancora indeciso. Quanto alla modifica della legge sul servizio civile: il 46% degli intervistati si era espresso a favore e un'altra percentuale equivalente si era espressa contro.

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