L'ampliamento di sei tratti autostradali in votazione il 24 novembre non costerà 4,9 miliardi come scritto nel libretto esplicativo, ma molto di più. Lo afferma il periodico K-Tipp, citato dall'associazione Straffico, che sostiene come bisognerà sborsarne almeno 7,1.

Nel libretto esplicativo non vengono fornite le cifre per ogni progetto. In una nota a piè di pagina viene indicato unicamente che i «4,9 miliardi di franchi in questione comprendono i costi specifici dei progetti della Fase di potenziamento 2023». Viene anche citato il messaggio del Consiglio federale del febbraio 2023.

In tale messaggio vengono elencati i costi dei sei progetti, che sommati arrivano appunto a 4,9 miliardi. Per la sola nuova galleria sotto il Reno a Basilea sono previsti 1,873 miliardi di franchi. E qui nasce il primo problema: sul sito internet dedicato al cosiddetto «Rheintunnel», l'Ufficio federale delle strade afferma che i costi totali saranno di 2,59 miliardi, oltre 700 milioni di franchi in più.

Un altro aspetto problematico, sottolinea K-Tipp, è il fatto che i contenuti nel messaggio sono basati sui prezzi del 2020. Orbene, l'indice dei prezzi delle costruzioni pubblicato dall'Ufficio federale di statistica indica un rincaro del 14,3% dal 2020 ad oggi. Conseguenza: ai costi bisogna aggiungere altri 822 milioni di franchi, indica il periodico.

Il terzo aspetto riguarda l'Imposta sul valore aggiunto, che, come precisato nel messaggio, non è compresa nei 4,9 miliardi. Al totale vanno quindi sommati altri 533 milioni di franchi, per un'IVA all'8,1%.

Di conseguenza, le spese totali previste saranno del 45% superiori di quanto annunciato, a oltre 7 miliardi. Secondo K-Tipp ciò corrisponde inoltre a una stima prudente, visto che per realizzare i progetti in discussione ci vorranno anni, periodo durante il quale il rincaro continuerà a far lievitare le spese.

