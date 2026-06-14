Quattro votazioni cantonali si sono tenute oggi a Basilea Città. La più discussa riguardava l'introduzione dell'imposizione alla fonte, progetto approvato con il 53,4% dei voti.

In base alla proposta, le aziende con oltre 50 dipendenti dovranno trattenere direttamente dallo stipendio il 10% del reddito a Basilea, mentre a Riehen e Bettingen la quota sarà del 5%. Le imprese più piccole potranno aderire volontariamente.

La riforma, approvata dal Gran Consiglio come alternativa a un'iniziativa socialista poi ritirata, punta secondo la sinistra a ridurre il rischio di indebitamento dei contribuenti.

I contrari – partiti borghesi, Verdi liberali e organizzazioni economiche – temevano invece più burocrazia e uno spostamento dei debiti verso altre spese.

A Basilea Città si è votato anche su un'iniziativa (respinta con il 63,8%) e un controprogetto (accolto con il 67,8%) volti a ridurre il numero di piccioni.

Inoltre, i cittadini hanno approvato, con 56,2% di «sì», un credito di 3,6 milioni di franchi destinato alla pianificazione e alle attività di promozione del progetto di collegamento ferroviario sotterraneo tra la stazione centrale delle FFS e la Badischer Bahnhof delle ferrovie tedesche.

Nulla da fare invece per l'iniziativa popolare «Klybeckinsel», che chiedeva di trasformare nuovamente in isola e rimboscare l'ex area industriale a sud del porto sul Reno, chiaramente respinta dal 61,8% dei votanti.

Il risultato spiana la strada ai piani di sviluppo del Cantone, che prevedono la costruzione di abitazioni e la creazione di una nuova area verde.