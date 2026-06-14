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Votazioni cantonali Ginevra dice «sì» all'apertura dei negozi due domeniche all'anno

SDA

14.6.2026 - 15:16

Via libera all'apertura domenicale dei negozi (foto d'archivio).
Via libera all'apertura domenicale dei negozi (foto d'archivio).
Keystone

A Ginevra i negozi potranno aprire fino a due domeniche all'anno senza l'obbligo di un contratto collettivo di lavoro.

Keystone-SDA

14.06.2026, 15:16

14.06.2026, 15:19

La relativa legge – sostenuta dalla destra e dal Consiglio di Stato per aiutare il commercio locale ma osteggiata dai sindacati, che temono un peggioramento delle condizioni di lavoro – è stata approvata oggi in votazione dal 52,8% dei ginevrini.

«Sì», con il 51,4%, anche all'introduzione del divieto di simboli religiosi visibili nel Gran Consiglio e nei municipi. La riforma, sostenuta dai partiti borghesi in nome della neutralità delle istituzioni, era contestata dalla sinistra, che lo considera una limitazione delle libertà fondamentali e della rappresentanza della diversità religiosa.

La partecipazione è stata del 51,5%.

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