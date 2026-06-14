L'esito netto e unanime in tutti i comuni, ha sorriso in entrambi i casi all'area politica borghese. La prima iniziativa, che proponeva la creazione di un'assicurazione cantonale obbligatoria per la cure dentarie di base, è stata respinta dal 70,16% degli aventi diritto recatisi alle urne. La seconda, che esclude un incremento automatico del gettito per effetto dell'aumento delle stime, ha visto prevalere il «sì» con il 74,01% dei voti. La partecipazione ha sfiorato il 50%.