Il canton Vaud ha espresso un verdetto contrastante sull'introduzione del salario minimo. Keystone

«Sì, ma». È questo, in sintesi, il verdetto uscito oggi dalle urne nel Canton Vaud sulla questione del salario minimo.

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I vodesi hanno infatti approvato, con il 49,1% dei voti, l'iniziativa costituzionale lanciata dalla sinistra e dai sindacati per iscrivere questo diritto nella Costituzione cantonale.

Hanno però respinto sia l'iniziativa legislativa destinata a tradurre concretamente la misura in una legge (47,5% di «no»), sia il controprogetto del Consiglio di Stato (46,8%).

Il dossier tornerà quindi con ogni probabilità al Gran Consiglio, che sarà chiamato a elaborare un nuovo progetto legislativo.

La partecipazione è stata del 54,3%. La prima iniziativa è stata approvata anche se non ha superato la soglia del 50% perché nel canton Vaud vengono conteggiate anche le schede bianche (in questo caso corrispondono al 5%).