Ora è ufficiale: il 27 settembre gli elettori retici si pronunceranno sull’abbassamento dell’ Lo comunica, giovedì, il Governo retico. La modifica della Costituzione cantonale prevede che i giovani a partire dai 16 anni possano votare e firmare referendum, ma non possano ancora essere eletti. Se la revisione dovesse essere approvata, i sedicenni grigionesi potrebbero partecipare alle decisioni politiche già dal 2027. La spinta nel Canton Grigioni è partita sette anni fa durante la sessione dei giovani. La richiesta è stata poi analizzata ed è approdata sottoforma di mozione in Gran Consiglio nel 2022.