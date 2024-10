Soprattutto i sostenitori dell'ampliamento della rete stradale hanno messo mano al borsellino in vista della votazione. Keystone

13,8 milioni di franchi sono stati spesi finora per la campagna in vista delle votazioni federali del 24 novembre. In particolare i sostenitori dell'ampliamento delle autostrade non hanno badato a spese, investendo circa 4,1 milioni di franchi svizzeri.

SDA

Gli oppositori del progetto, guidati dall'Associazione Trasporti e Ambiente (ATA), hanno dal canto loro stanziato 2,74 milioni per la campagna, indica oggi il Controllo federale delle finanze in una nota.

Gli altri tre temi in votazione hanno suscitato meno fermento tra l'opinione pubblica e richiesto investimenti più modesti in termini finanziari. I sostenitori del finanziamento uniforme dell'assistenza sanitaria hanno speso circa 1,5 milioni di franchi, contro i 550'000 franchi dei contrari al progetto. Per i due temi legati al diritti di locazione si parla di circa 1,7 milioni (ciascuno) spesi dai sostenitori e 0,75 milioni dagli oppositori.

bl, ats