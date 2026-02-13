I soccorittori di Air Zermatt hanno soltanto potuto constatare il decesso dell'alpinista. (Foto d'archivio)
Keystone
Una persona è deceduta ieri mattina sul ghiacciaio del Trift, sopra Saas-Grund (VS), dopo essere scivolata in un crepaccio. Lo riferisce oggi in una nota la polizia cantonale vallesana.
Ieri verso le 10.30 due alpinisti stavano salendo verso il Weissmies, quando uno di loro è scivolato su un pendio ghiacciato, finendo in un crepaccio.
I soccorsi sono rapidamente giunti sul luogo dell'incidente a bordo di un elicottero di Air Zermatt, ma una volta localizzata la vittima – la cui identità deve ancora essere formalmente stabilita – ne hanno soltanto potuto constatare il decesso.
Il ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti.