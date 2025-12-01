Il cruciverba di Le Nouvelliste non era diffamatorio, secondo un tribunale. (Immagine d'archivio). Keystone

L'autore di un cruciverba accusato di essere diffamatorio nei confronti dell'UDC, apparso sul quotidiano Le Nouvelliste, e il responsabile della sua pubblicazione sono stati assolti dal tribunale distrettuale di Sion.

Keystone-SDA SDA

Nel suo verdetto, la corte ha valutato che i due uomini non avevano fatto che esprimere un'opinione, che è protetta dalla libertà d'espressione. Non si tratta nemmeno di delitto all'onore o di calunnia.

Per completare la griglia del cruciverba, presentata come un «esercizio sovversivo», i lettori dovevano trovare il «partito politico svizzero razzista, xenofobo, omofobo, antifemminista, contro l'ambiente, contro i poveri e nazionalista». La risposta di tre lettere era «UDC».

Il partito aveva immediatamente preteso le scuse di Le Nouvelliste, che le ha poi effettuato a due riprese. Nonostante questo, si è passati alle vie legati.