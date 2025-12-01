  1. Clienti privati
Canton Vallese Nel caso del cruciverba diffamatorio contro l'UDC, tutti sono stati assolti

SDA

1.12.2025 - 12:05

Il cruciverba di Le Nouvelliste non era diffamatorio, secondo un tribunale. (Immagine d'archivio).
Il cruciverba di Le Nouvelliste non era diffamatorio, secondo un tribunale. (Immagine d'archivio).
Keystone

L'autore di un cruciverba accusato di essere diffamatorio nei confronti dell'UDC, apparso sul quotidiano Le Nouvelliste, e il responsabile della sua pubblicazione sono stati assolti dal tribunale distrettuale di Sion.

Keystone-SDA

01.12.2025, 12:05

01.12.2025, 12:11

Nel suo verdetto, la corte ha valutato che i due uomini non avevano fatto che esprimere un'opinione, che è protetta dalla libertà d'espressione. Non si tratta nemmeno di delitto all'onore o di calunnia.

Per completare la griglia del cruciverba, presentata come un «esercizio sovversivo», i lettori dovevano trovare il «partito politico svizzero razzista, xenofobo, omofobo, antifemminista, contro l'ambiente, contro i poveri e nazionalista». La risposta di tre lettere era «UDC».

Il partito aveva immediatamente preteso le scuse di Le Nouvelliste, che le ha poi effettuato a due riprese. Nonostante questo, si è passati alle vie legati.

