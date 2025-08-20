  1. Clienti privati
Vallese A Fiesch una 64enne si schianta col parapendio e muore

SDA

20.8.2025 - 10:30

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un'indagine. (Foto simbolica)
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un'indagine. (Foto simbolica)
Keystone

Una 64enne domiciliata in Germania ha perso la vita ieri in Vallese dopo aver spiccato il volo con un parapendio. Lo ha reso noto questa mattina la polizia cantonale, precisando che la donna si era lanciata dalla Fiescheralp, vetta sopra Fiesch.

Keystone-SDA

20.08.2025, 10:30

20.08.2025, 10:33

Dopo i primi soccorsi prodigati sul luogo dell'incidente, la cittadina tedesca è stata elitrasportata con un velivolo della Air Zermatt all'ospedale di Visp.

A causa delle gravissimi lesioni riportate, la donna è stata poi trasferita nel nosocomio di Sion, dove è spirata solo qualche istante più tardi, precisa la polizia.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un'indagine.

