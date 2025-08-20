ValleseA Fiesch una 64enne si schianta col parapendio e muore
SDA
20.8.2025 - 10:30
Una 64enne domiciliata in Germania ha perso la vita ieri in Vallese dopo aver spiccato il volo con un parapendio. Lo ha reso noto questa mattina la polizia cantonale, precisando che la donna si era lanciata dalla Fiescheralp, vetta sopra Fiesch.
Keystone-SDA
20.08.2025, 10:30
Dopo i primi soccorsi prodigati sul luogo dell'incidente, la cittadina tedesca è stata elitrasportata con un velivolo della Air Zermatt all'ospedale di Visp.
A causa delle gravissimi lesioni riportate, la donna è stata poi trasferita nel nosocomio di Sion, dove è spirata solo qualche istante più tardi, precisa la polizia.
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un'indagine.