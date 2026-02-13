A quattordici mesi dalla frana che ha sepolto il villaggio di Blatten, nella Lötschental (VS), i lavori per la realizzazione della nuova strada cantonale e di una funivia procedono speditamente.

Catastrofi naturali In Vallese, dopo frana su Blatten, la strada e la funivia prendono forma malgrado il terreno instabile. Ecco com'è possibile

Nei cantieri, confrontati all'instabilità del terreno, si adottano tecniche originali.

I 2,8 chilometri di nuova strada cantonale, come quella cancellata dalla frana del 28 maggio 2025, torneranno a collegare Wiler, villaggio pochi chilometri a valle dell'enorme scoscendimento, con il nuovo Blatten (accanto agli edifici risparmiati dalla catastrofe il paesino sarà ricostruito).

L'arteria, secondo i piani, sarà aperta al traffico entro il 2029.

Wiler sarà inoltre collegato con un impianto a fune a Weissenried, insediamento sul versante destro della Lötschental che sovrasta il seppellito Blatten.

Usate nuove tecniche

Come noto, la frana era scesa dal versante destro della valle: materiale crollato dal fianco del Kleines Nesthorn si era in un primo tempo accumulato sul ghiacciaio Birch. Ghiaccio e rocce erano poi rovinate a valle.

Il cantiere per la nuova cantonale impiega quotidianamente una trentina di persone.

«È la prima volta che qui viene utilizzato un sistema basato su blocchi di cemento impilati uno sopra l'altro», spiega a Keystone-ATS Gaston Roth, responsabile del servizio vallesano della mobilità. In questo modo è possibile realizzare le fondamenta molto più rapidamente del solito.

Tra progettazione, autorizzazioni e lavori di costruzione, un cantiere di questo tipo richiederebbe normalmente quasi dieci anni, sottolinea il responsabile, aggiungendo che le squadre stanno svolgendo un lavoro che non hanno mai fatto prima.

Il terreno è particolarmente instabile

Il nativo di Wiler ricorda che sul fondovalle dove è previsto il tracciato della strada si sono accumulati detriti su uno spessore di quasi 15 metri.

«Abbiamo effettuato trivellazioni per analizzare la composizione del materiale e abbiamo constatato che al suo interno sono ancora presenti masse di ghiaccio».

Tutto ciò rende il terreno particolarmente instabile. «Bisogna mettere in conto che possa ancora spostarsi.» Le alte temperature di quest'estate sono benvenute: il ghiaccio si scioglie.

Più in basso vengono estratte pietre dal letto della Lonza, il fiume che scorre nel fondovalle. Molte di esse vengono utilizzate per la costruzione del sottofondo stradale. «Sfruttiamo le risorse che abbiamo qui. In questo modo si evitano costi di trasporto», aggiunge Roth.

A disposizione presto anche la funivia

Quanto alla funivia Wiler-Weissenried, le stazioni a monte e a valle sono state completate. Tra pochi giorni saranno trasportati nella regione i piloni di sostegno dei cavi.

L'impianto dovrebbe essere pronto per i test nei prossimi mesi, prima di entrare in funzione alla fine dell'anno.

Offrirà un mezzo di trasporto veloce – «a mo' di ascensore», dice Roth – alle famiglie che si sono stabilite nella frazione di Weissenried o che lo faranno a breve.