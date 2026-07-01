Un escursionista 27enne, di nazionalità tedesca e danese, è morto ieri pomeriggio in seguito a una caduta nella regione sopra Randa, nel Canton Vallese. I motivi dell'incidente non sono ancora chiariti, ha riferito la polizia cantonale.

Dai primi accertamenti, risulta che due escursionisti si erano incamminati verso la capanna Europa, situata a circa 2'200 metri di altitudine. Una volta arrivato a destinazione, uno dei due è ripartito da solo intorno alle 15:30 per esplorare i dintorni, mentre il suo compagno è rimasto sul posto, ha precisato la polizia.

Non vedendolo tornare, il compagno, preoccupato, è andato a cercarlo. Lo ha trovato al di sotto del sentiero escursionistico e gli ha immediatamente prestato i primi soccorsi prima di dare l'allarme. Giunti sul luogo dell'incidente, i soccorritori di Air Zermatt hanno proseguito invano i tentativi di rianimazione.