ParlamentoIn Vallese il Gran Consiglio dice «no» all'introduzione di un salario minimo
SDA
6.5.2026 - 10:10
Come il Consiglio di Stato, il Gran Consiglio vallesano non vuole l'introduzione di un salario minimo nel Cantone. La maggioranza di destra si è chiaramente pronunciata contro il testo che verrà sottoposto al popolo in data ancora da definirsi, senza controprogetto.
Keystone-SDA
06.05.2026, 10:10
06.05.2026, 10:26
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Nel settembre 2022 un comitato d'iniziativa formato da partiti di sinistra e sindacati aveva depositato 5068 firme valide, ben più delle 3000 necessarie per portare avanti il dossier.
L'obiettivo è quello di instaurare un salario lordo di 22 franchi all'ora in tutto il Cantone, indipendentemente dalla professione, ad eccezione dell'agricoltura per la quale è prevista una deroga fino a 18 franchi all'ora.
La proposta degli iniziativisti mira a migliorare le condizioni di vita dei salariati di diversi settori, dalla vendita alla ristorazione, passando per i parrucchieri.
Il Parlamento vallesano ha però dato oggi parere negativo, con 93 voti contro 33.