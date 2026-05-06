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Parlamento In Vallese il Gran Consiglio dice «no» all'introduzione di un salario minimo

SDA

6.5.2026 - 10:10

La maggioranza di destra si è opposta dall'iniziativa proveniente dalla sinistra. (Immagine d'archivio).
La maggioranza di destra si è opposta dall'iniziativa proveniente dalla sinistra. (Immagine d'archivio).
Keystone

Come il Consiglio di Stato, il Gran Consiglio vallesano non vuole l'introduzione di un salario minimo nel Cantone. La maggioranza di destra si è chiaramente pronunciata contro il testo che verrà sottoposto al popolo in data ancora da definirsi, senza controprogetto.

Keystone-SDA

06.05.2026, 10:10

06.05.2026, 10:26

Nel settembre 2022 un comitato d'iniziativa formato da partiti di sinistra e sindacati aveva depositato 5068 firme valide, ben più delle 3000 necessarie per portare avanti il dossier.

L'obiettivo è quello di instaurare un salario lordo di 22 franchi all'ora in tutto il Cantone, indipendentemente dalla professione, ad eccezione dell'agricoltura per la quale è prevista una deroga fino a 18 franchi all'ora.

La proposta degli iniziativisti mira a migliorare le condizioni di vita dei salariati di diversi settori, dalla vendita alla ristorazione, passando per i parrucchieri.

Il Parlamento vallesano ha però dato oggi parere negativo, con 93 voti contro 33.

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