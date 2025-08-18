  1. Clienti privati
Domjoch Vallese, parapendista perde la vita sopra Saas-Fee

SDA

18.8.2025 - 18:16

Il corpo senza vita del parapendista è stato ritrovato nella regione del Domjoch, a circa 4300 metri di altitudine (foto illustrativa)
Il corpo senza vita del parapendista è stato ritrovato nella regione del Domjoch, a circa 4300 metri di altitudine (foto illustrativa)
Keystone

Un parapendista ha perso la vita domenica precipitando nella regione del Domjoch, situata in territorio di Saas Fee (VS). Dopo intense ricerche, il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato oggi, lunedì, verso le 8:30 a un'altitudine di circa 4300 metri.

Keystone-SDA

18.08.2025, 18:16

18.08.2025, 18:33

La persona che era partita con lui, non avendo più sue notizie, aveva dato l'allarme.

Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del parapendista, ha indicato in una nota la polizia cantonale vallesana.

Un'indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte dell'incidente e l'identificazione formale della vittima è in corso.

