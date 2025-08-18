DomjochVallese, parapendista perde la vita sopra Saas-Fee
SDA
18.8.2025 - 18:16
Un parapendista ha perso la vita domenica precipitando nella regione del Domjoch, situata in territorio di Saas Fee (VS). Dopo intense ricerche, il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato oggi, lunedì, verso le 8:30 a un'altitudine di circa 4300 metri.
Keystone-SDA
18.08.2025, 18:16
18.08.2025, 18:33
La persona che era partita con lui, non avendo più sue notizie, aveva dato l'allarme.
Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del parapendista, ha indicato in una nota la polizia cantonale vallesana.
Un'indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte dell'incidente e l'identificazione formale della vittima è in corso.